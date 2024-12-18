Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Bu kapsamda Genel Kurul'da Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 5.maddesi görüşüldü..

Görüşmeler esnasında söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Türkiye'nin geçici Suriye hükümetinin ardından kurulacak hükümetin tüm azınlıkları kapsayan bir yönetim olması için çaba harcaması gerektiğini aktardı.

SÜRYANİCE NOEL KUTLAMASINDA MİKROFONU KAPATILDI

Aslan, yeni yıl temennisinde bulunurken Süryanice Noel kutlaması üzerine mikrofonu kapatıldı.

"ÇOK SATAŞACAĞIM"

Aslan, mikrofonun kapatılması üzerine ise tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Şimdi, herkes Kur'an'dan ayetler okurken sistem kapanmıyor, çalışıyor çünkü diyorlar ki, 'Bu, kutsal bir dildir.' Benim demin konuştuğum dil, İsa Mesih'in konuştuğu dildir. Kutsallık arayacaksak bu da kutsal bir dildir.,

Onun için, lütfen, o zaman ayetler okunduğunda da sistem kapansın. Eğer kapanmıyorsa hiç kimseye sataşmayan ben, inanın, çok çok sataşacağım. Onun için lütfen, eğer kutsallık varsa bütün kutsallıklara önem verelim.