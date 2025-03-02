Şirketin açıklamasına göre, yetkisiz erişim sonucunda bazı müşteri bilgileri açığa çıktı, ancak finansal verilerin güvende olduğu belirtildi. SushiCo’nun sistemlerine yapılan siber saldırıda bazı müşteri bilgilerinin ifşa olduğu ifade edilirken, kredi kartı bilgileri gibi hassas verilerin bu durumdan etkilenmediği vurgulandı.

KREDİ KARTI BİLGİLERİ TEHLİKEDE DEĞİL

Şirket, kredi kartı bilgilerini sistemlerinde saklamadığını ve bu nedenle bu tür verilerin ele geçirilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Sözcü’nün haberine göre, ihlalin tespit edilmesinin ardından şirketin siber güvenlik ekipleri, bağımsız uzmanlarla iş birliği yaparak detaylı bir inceleme başlattı. Güvenlik açığı belirlenerek gerekli iyileştirmeler gerçekleştirildi ve sistemdeki zafiyetler giderildi. Bununla birlikte, ek güvenlik tedbirlerinin de hayata geçirildiği duyuruldu.

MÜŞTERİLER UYARILDI

BNS Gıda, müşterilerine bilinmeyen numaralardan gelen aramalara, şüpheli SMS’lere veya e-postalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Bilgilerini korumak adına, şüpheli talepler karşısında temkinli davranmalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, olay hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen müşteriler için özel bir destek hattının devreye alındığını belirtti.