Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Susurluk Şeker Fabrikası'nın 2023-2024 sezonu, Belediye Başkanı Nurettin Güney'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.BALIKESİR (İGFA) - Susurluk Şeker Fabrikası'nın sezon açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Nurettin Güney, Cumhuriyet'in devamı için fabrikanın emanetlerine nasıl sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Güney, "Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Susurluk Şeker Fabrikası da bu emanetlerden biridir. Bu fabrikayı özlenen günlere getirmek için büyük bir çaba gösteriyoruz. Bu süreçte önemli bir rol alarak topraklarımıza sahip çıkan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimize canı gönülden teşekkür ederim. Fabrika Müdürümüz Kürşad Erdoğan ve ekibine de ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Güney, Susurluk Şeker Fabrikası'nın sadece Susurluk'un değil, bölgenin ve ülkenin kalkınması için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu fabrikayı daha da büyütmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Beraberüretelim demeye toplumumuzu ayrıştırmadan ülkemizin kalkınması için hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.