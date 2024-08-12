Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt için önerilen fiyat artışı talebinde bulundu. Dernek, Temmuz ayında 1 litre soğutulmuş çiğ sütün üretim maliyetinin 17,54 TL olduğunu belirterek, tavsiye edilen fiyatın 21,05 TL/lt olarak açıklanması gerektiğini ifade etti. Bu talebin arkasında ise yem, elektrik ve mazot fiyatlarındaki artışların üretim maliyetlerini yükseltmesi yatıyor.

TÜSEDAD, özellikle elektrik ve mazot fiyatlarındaki artışların, çiğ süt üretim maliyetlerini %3,2 oranında artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, reforme inek ve düve kesim fiyatlarındaki düşüşlerin de süt üreticilerinin gelirlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Dernek, süt üreticilerinin sürdürülebilir bir kârlılık içinde olmalarının ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı. Kırsal bölgelerde üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerin kârlılığını artırmak amacıyla, maliyetin üzerine %20 kâr eklenerek 21,05 TL/lt'lik bir fiyatın belirlenmesini önerdi. Bu fiyatın, sektörde dengeyi koruyacağı ve hem et hem de çiğ süt üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacağı ifade edildi.

TÜSEDAD, bu öneriyle birlikte çiğ süt fiyatında %43,6 oranında bir zam talep etmiş oldu. Ulusal Süt Konseyi (USK) ise 1 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere tavsiye fiyatını 14,65 TL/Lt olarak belirlemişti. Bu dönemde de baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her 0,1'lik değişim için 22 kuruşluk bir fark uygulanacağı belirtilmişti.