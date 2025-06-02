Türkiye ile yurt dışındaki akredite test merkezlerinde güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri başarılı geçen T10F, yılın son çeyreğinde yollarla buluşacak.

İlk gösterimi 27 Aralık 2019’da gerçekleşen T10F, CES 2024’te gövde gösterisi yaparak fuarın en dikkat çeken teknoloji ürünleri arasında yerini almıştı. Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan beklentileri karşılayan T10F, alında fastback olarak adlandırılan çizgileri ile büyük beğeni topluyor.

Yurt dışında akredite test merkezlerinde güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri başarıyla sonuçlanan T10F, son test aşaması olarak adlandırılan kamuflajız sürüş testlerinde objektiflere yakalanmaya başladı.

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişerek yeniliğini koruyan bir model olarak ön plana çıkıyor. T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara sunulacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede tırmanan T10F, %20’den % 80 doluluğa ise 28 dakikada ulaşacak.

T10F’in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.

Yılın son çeyreğinde yollara çıkması kesinleşen T10F, SUV model T10X gibi C segmentinde yer alıyor. Satışa sunulduğu günden bu yana son 21 aydır fiyat güncellemesi yapmayan Togg’un sedan modeli T10F'in fiyatı ilgili resmi bir fiyat açıklaması bulunmuyor.

Otomotiv sektöründe markaların stratejileri genelde aynı segmentte yer alan modeller için benzer fiyatlandırma üzerinden ilerliyor. Bu örnekten yola çıkıldığına T10F’in fiyatının T10X’e yakın olacağı tahmin ediliyor.

Haziran 2025 fiyatlarına göre T10X’in ve ülkemizde en çok satılan sedan modellerin fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor: