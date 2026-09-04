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Petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası motorin ve benzinde yeni fiyat artışına gidildi. Buna göre motorinin litre fiyatı 7,72 TL, benzinin litre fiyatı ise 2,48 TL yükseldi.

MOTORİN VE BENZİNE YÜKSEK ORANLI ZAM

Son fiyat düzenlemesiyle motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,48 TL artış yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara yansıdı.

Jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı.

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