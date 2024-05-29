20 YILDIR TÜRKİYE’DE FİRMALARLA ÇALIŞIYORUM

Bugün bir basın toplantısı düzenleyerek tercüman aracılığıyla iddialara cevap veren Nazokat Kobilaova, “20 yıldır Türkiye’de firmalarla çalışıyorum. Bu zaman zarfında benim hakkımda çıkan asılsız haberleri ve borçlu olduğum firmalar varsa gelip burada konuşabilirler. Ben de buradayım. Kimseye borcum olmadığını görürsünüz. 20 yıllık ticaret hayatım boyunca ilk defa bir ofisten ürün alışı yaptım. Her zaman fabrikalardan yapıyordum. Benim bu 20 yıllık emeğimi gerek gazeteler gerek o şahıs hakkımda asılsız haberler yaptı. Yapmış olduğumuz ticaretin meblası çok küçük” dedi.

“ALMIŞ OLDUĞUM ÜRÜNLERİN ÇOĞU AYIPLI ÜRÜNDÜR”

Kendisiyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Kabilaova, “Haberlerde çıkan ev, araba aldı doğru değil. Almış olduğum ürünlerle bir şey alamazsın. Almış olduğum ürünlerin çoğu ayıplı üründür. Ayıplı ürünler elime geçtikten sonra kendisine video, fotoğraf her şey attım. Böyle ürünler aldım diye gösterdim. Bu ayıplı ürünlerin çoğunu iade ettim, kendisine söyledim. Geldi ürünlerin nasıl olduğunu gördü.”

“20 YILLIK EMEĞİMİ ÇÖPE ATTILAR”

Kabilaova açıklamasını şöyle sürdürdü;

“20 yıllık tecrübem var. İnegöl ile Türkiye’yle çalışıyorum. Fuarlarda firmalar mesajla beni davet eder buyurun gelin diye. Ama böyle bir ticaret ofisi yerinden alışveriş yaptım. Hiçbir şekilde araştırılmadan, edilmeden 20 yıllık emeğimi çöpe attılar. Kadınlık gururumla oynandı. Ailem, çocuklarım çok kötü durumda. Çarşaf çarşaf fotoğraflarım yayınlandı. Bunu kınıyorum.”

“KİMİN HAKLI HAKSIZ OLDUĞUNU ZAMAN İÇERİSİNDE HERKES ÖĞRENECEK”

“Bir şahsa inanarak haberlerim yapıldı. Kaç yıldır burada çalışıyorum, asılsız haber yapan gazetelere sesleniyorum. Bu olayı aydınlatıp, gerekli haberleri yapacaksınız size inanıyorum. Gerek Türkiye, gerek Tacikistan hukukuna çok inanıyorum. Kimin haklı haksız olduğunu zaman içerisinde herkes öğrenecek. Yanıma geldi, yanında da tercümanı vardı. Hesap kitap yaptık 3 gün boyunca. Hep farklı praformalar var. Aynı praformadan 3 defa farklı şekilde yazılmış. Bunları konuştuk. Ayıplı malları gösterdim. Orada ödeme yaptım. Ayıplı malları da tedarik edeceğini, etmezse geri vereceğini söyledim. Şahit olan onun tarafından tutulmuş tercüman Şevket Bey var. İstediğiniz zaman onu arayabilirsiniz.”

“AYIPLI MALLARI GERİ ALDIĞINA DAİR İMZASI VAR”

“Küfürleşme, tehdit yok. 3 gün boyunca hesap kitap yapar mıyız? Öyle bir şey olsa hiç görüşmem daha iyi. Para verdiğine, ayıplı malları geri aldığına dair imzası var. Onunla alacağım, vereceğim ya da bir problem olsaydı ofisinin yanında otele gelir kalır mıydım? Öyle bir problem varsa bu şahıs neden Ali’yi arayıpta ben geldim, buradayım, hanımefendi buradaymış. Orada farklı yöntemlere başvuruyor. 20 Yıllık ticaret tecrübemle tabi ki dönem dönem problemler olur. Parada önemli değil. Ödenecek varsa ödenir. Genel söylüyorum şahıs olarak demiyorum. Para halledilir ama onurumla, gururumla oynanıp olayın bu denli Türkiye’ye yayılmasını nasıl düzelteceksiniz? Ben bu haberler çıkarken İnegöl otogarından İstanbul’a gidiyordum. Bu haberle karşılaştım. İstanbul’a iner inmez otobüse binip geri geldim. Açıklama yapıp gerekirse yasal süreci başlatmak için. Ben eğer Tacikistan’a gitmiş olsaydım aynı gün bilet alıp yine gelirdim. 20 yıllık kariyerimi bir iftira yüzünden bitiremem. Böyle bir haber çıktıysa ben buradayım. Ben geldim. Buradaki firmalarla çalışmaya devam edeceğim. Şu anda da buradayım. Firmalarla yine alışveriş yaptım. Bir sürü para bıraktım. Çalışmaya devam ediyorum. Bir firma eğer ödeme yapmadıysam çıkıp söyleyebilir.”

“YASAL SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ”

Nazokat Kobilaova’nın Avukatı Kamil Ali ise, “Bildiğiniz üzere 26.05.2024 tarihinde müvekkilim için asılsız haberler yapılmıştır. Bilmenizi istiyoruz ki müvekkilimiz 20 yıldır Türkiye’ de ticaretini farklı farklı firmalarla gerçekleştirmektedir. Bir tacirdir. Söz konusu haberler neticesinde gerek ticari hayatı zedelenmiş, kişisel bilgileri ele geçirilmiştir. Fotoğrafları paylaşılmıştır. Yapılan haberler ve kullanılan dil cinsiyetçi bir yaklaşım olmuştur. Ailesi olumsuz etkilenmiştir. Manevi olarak yıpranmıştır. İmzası bulunan haberlerin muhabirleri hakkında yasal süreç başlatacağımızı buradan duyurmak istiyoruz. Ayrıca haberi yapan kurum da kuruluşlara da söz konusu haberlerin fotoğrafların kaldırılması için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

İNEGÖLLÜ MOBİLYACI NE DEMİŞTİ?

İnegöllü mobilyacı İpek Home Concept firmasının yetkilisi Mehmet Ali İpek ise, yaşadığı durumu şu şekilde anlatmıştı; “Noza olduğunu soyleyen Tacikistan uyruklu birisi benden ürün aldı. Ödeme yapacağını söyledi ama yapmadı. Her hafta ödeme gönderiyorum bahanesiyle ve tercümanı aracılığıyla tam 9 ay geçti. Son olarak Tacikistan 'a gittiğimde isminin Noza değil, Nazokat Kobilova olduğunu ve 4devor firmasını da dolandırdığını ve şuan mahkemelik olduklarını, Türkiye'ye göndermek üzere verilen parayla orada kendisine ev ve araba aldığını orada öğrendim. Ticari ateşeye gidip durumu anlattım. Orada bu tür olayların çok olduğunu onların da yapacaklarının sınırlı olduğunu Türkiye'ye dönünce şikayet etmemi söylediler.

Tekrar Nazokat'in mağazasına gittiğimde orada ona kimsenin bir şey yapamayacağını bana da sen değil senin Cumhurbaskanın bile benden bu parayı alamaz. İstediğin yere git şikayet et karşıma da çıkma diye tehdit ve ağza alınmayacak hakaretler etti. Durumu bir çok ihracatçı arkadaşlarım biliyor.” dedi.