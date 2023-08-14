Bursa'nın Gemlik ilçesinde, adliye istikametinden sanayi bölgesine doğru ilerleyen bir otomobil, yaşanan trajik bir olay sonucunda takla atarak yol kenarında ters döndü. Ancak, şans eseri bu kazada ne ölü ne de yaralanan oldu.

Gemlik'in Hisar Mahallesi'nde, aracın direksiyonunda bulunan Mazlum Güçlüer (34) idaresindeki 10 AIK 087 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden takla attı ve sonrasında yolun kenarına yattı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ilçe emniyet müdürlüğü ve trafik ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Ancak, şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Sürücü Mazlum Güçlüer, ifadesinde aracın sanayi bölgesine doğru seyrederken birden frenlerin tutmadığını fark ettiğini ve bu korkunç anında el frenine sarıldığını belirtti. Ancak el freni çekilince aracın kontrolünü tamamen kaybederek takla attığını ifade etti. Olay yerine gelen yetkililer, kazanın nedenini ve aracın fren sistemiyle ilgili yaşanan olası bir arıza durumunu daha ayrıntılı şekilde inceleyeceklerini belirtti.