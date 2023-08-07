Bursa'da taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında taksilerin tarifeleri değişti. Daha önce 10 lira olan açılış fiyatı, yeni zamla birlikte 13 liraya yükseldi. Kilometre başına ödenen ücret ise 9 liradan 12 liraya çıkmıştı, ancak şimdi 16 liraya kadar yükseldi. Ayrıca, indibindi ücreti de 37 liradan 50 liraya çıkarak vatandaşları etkileyen bir diğer değişiklik oldu.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi tarifelerine yapılan zamı kamuoyuyla paylaştı. Yeni düzenlemeye göre, taksilerin açılış fiyatı 18 liraya yükseldi. Kilometre başı ücret ise eski 12 lira yerine artık 16 lira olarak belirlendi. Bu değişikliklerle birlikte taksilerin indibindi ücreti de önceki 37 liradan 50 liraya çıkmış oldu.