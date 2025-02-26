Daha önce taksilerde böyle bir zorunluluk bulunmazken, bu düzenleme ile olası olumsuz durumların önüne geçilmesi ve suç vakalarında delil sağlanması amaçlanıyor. 29 Kasım 2024'te Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik kapsamında hayata geçirilecek.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, hafta sonuna kadar tüm taksilerde kamera sisteminin kurulması gerekiyor. Taksi içinde kamera bulunmayan araçlar, hem muayeneden geçemeyecek hem de ruhsat alamayacak.

Bakanlık tarafından belirlenen düzenlemeye göre, taksi içi kamera sistemleri, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve aracın önündeki yolu kaydedecek şekilde yerleştirilecek. Ayrıca, kamera kayıtları en az bir ay boyunca saklanacak.

Bu kayıt süreleri, taksilerin bağlı olduğu illerdeki ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonları tarafından yeniden düzenlenebilecek. Aynı zamanda, kayıtların kamu düzeni, genel güvenlik ve trafik güvenliği açısından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın erişimine açık olması sağlanacak. Böylece olası suçlar kayıt altına alınabilecek, yetkililer daha hızlı müdahale edebilecek ve hem yolcuların hem de sürücülerin güvenliği artırılacak.