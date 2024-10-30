Kocaeli’de yılbaşından bu yana 2 bin 282 ticari taksi denetlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimler yapıyor.

Belli aralıklarla gerçekleştirilen ticari taksi denetimlerinde sürücülerin şoför kartı kontrolü, araçların çalışma ruhsatı, araçların fiziki durumu ve boya kaporta temizlik kontrolü yapılıyor. Yılbaşından bu yana 2 bin 282 ticari taksi denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 794 zabıt varakası tutuldu.