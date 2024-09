Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan, Taksim Kitabevi’nde düzenlenen bir programla yad edildi. Programda, Doğan’ın hayatı ve kültürel mücadelesi anlatıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından “Bir Kültür Alpereni Mehmet Doğan” başlıklı program Taksim Kitabevi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren programda Başkan Mahmut Bıyıklı, Doğan’ın hayatını ve kültürel mücadelesini anlattı. İzleyicilerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından program sona ererken, başta Mehmet Doğan olmak üzere kültür ve medeniyete hizmet eden bütün öncü şahsiyetler için dua edildi.

“Anadolu’yu İslamlaştıran ve bize vatan kılan bütün kültürel değerlere sahip çıkmıştır”

Geçen ay hayatını kaybeden Doğan’ın 77 yıllık ömrünün bir anlamda vatan, memleket ve kültür nöbetiyle geçtiğini belirten TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Ağustos ayında göçünü toplayan Doğan’ın yetmiş yedi yıllık bereketli hayatına baktığımızda, her daim bir nöbet bilinciyle yaşadığını görürüz. Ömrünü, elde kalan mirasın küçük parçalarını muhafaza etmeye ve bu topraklara ait değerleri iç ve dış saldırılara karşı müdafaa etmeye adamış; Anadolu’yu İslamlaştıran ve bize vatan kılan bütün kültürel değerlere sahip çıkmıştır. Atalarımızdan kalan bütün güzelliklerin yok sayılmakla kalmayıp, barbarca tahrip edilmesine isyan etmiştir. Yazdığı her eser, öncülük ettiği her çalışma, ülkesine olan bir vefa borcunun ve mesuliyet duygusunun sonucudur. Mehmet Doğan, Ahmet Yesevi Hazretlerinin günümüzdeki alperenlerindendir. Doğan’a, Kültür Alperen’i dememiz boşuna değildir. Muhterem Sadettin Ökten hocamız Alperen kavramına muhteşem bir mana yüklemektedir. Ökten’e göre ‘Alperen, Anadolu topraklarında hayatını İslam medeniyetini kurmaya adamış adamdır. Anadolu toprağında İslam medeniyetini filizlendiren kişidir’. Çağımızda bu tanıma uygun bir hayat yaşayan müstesna şahsiyetlerdendir Doğan” dedi.

“Mehmet Doğan’ın bir idealin peşinden koştuğunu iyi biliyoruz”

Doğan’ın Anadolu irfanını yaşayan Müslüman bir Türk ailesinin evladı olduğunu söyleyen Mahmut Bıyıklı, “Annesi korkusuz yiğitler büyüten Anadolu’nun kahraman kadınlarından biridir. Annesini askere gönderirken verdiği bir tavsiyesi Doğan’ın adeta geleceğinin tamamına tesir etmiştir. Safiye Hanım, evladına vatani görevini hakkıyla yapmayı hatta fazladan gönüllü nöbet tutmasını tembihlemiştir. Gerçekten de hayırlı bir evlat olan Mehmet Doğan, anne sözü dinleyerek arkadaşlarının yerine de gönüllü nöbetler tutmuştur. Ve bu nöbet şuuru son nefesine kadar devam etmiştir. Türkiye Yazarlar Birliği de Doğan’ın nöbet yerlerinden birisidir. O, bu muhkem kalede kendi nöbetini sağlam bir şekilde tuttuğu gibi vazife hissine bigane kalan aydınların yerine de nöbet tutmuştur. Mehmet Doğan’ın bir medeniyet perspektifiyle hareket ettiğini, bir idealin peşinden koştuğunu iyi biliyoruz. Onu milletimizin bağrına basması daha çok bu yönüyledir. Her türlü bölücülüğe karşı olan Doğan’ın birlik olunarak rahmete ulaşılacağına dair inancı tamdır. Nasıl ki medeniyetimizin temeli birlikse, Doğan da birliği hayatının merkezine koyan, hayata farklı pencerelerden bakan yazarları bir araya getirmeyi amaç edinen ve nihayetinde birleştirmeyi başaran toplayıcı bir şahsiyettir. Vahdet ahlakına sahiptir. Sağ sol gibi farklı kutuplara savrulan toplumu toparlamak için önce aydınların toplanması gerektiğini görür. Özellikle sağ kesimin bütün seslerini cem ederek müthiş bir ahenk oluşturmayı başarır” ifadelerini kullandı.

“Bugün kültür cephemizde gelenekselleşen köklü çalışmalarda onun emeği ve alın teri vardır”

Doğan’ın, genç sayılacak yaştayken bile öncü bir bakışa, büyük bir vizyona sahip olduğunu dile getiren Bıyıklı, “Eserleriyle zihin inşasında bulunduğu gibi, kurup büyüttüğü TYB ile ihya faaliyetlerinde bulunmuştur. Cumhuriyet döneminde sistemin imha ettiği tüm değerleri yeniden ayağa kaldırmakla meşgul olmuştur. Kurucusu olduğu ve tüm yükünü omuzladığı Türkiye Yazarlar Birliği vesilesiyle devletin ihmal ettiği kültürel sorumlulukları kendine görev edinip nitelikli ve derinlikli çalışmalara imza atmıştır. Bugün kültür cephemizde gelenekselleşen köklü çalışmalarda onun emeği ve alın teri vardır. Bütün zorluklara rağmen sarsılmaz inanç ve eksilmez azmi sayesinde, adeta kültür devrimi yapmıştır. Efsaneleşen Batılılaşma İhaneti hemen hemen bütün kurumsal ve şahsi kütüphanelerde olan Büyük Türkçe Sözlük ve onlarca kitabı gibi TYB de onun amel defterini açık tutacak eserlerinden biridir. Geride bütün öncüler gibi kalıcı izler bırakmıştır. Yeni nesiller onun izini sürerek yollarını ve yönlerini bulacak menzile ulaşacaklardır. Vefalı yol arkadaşları TYB başta olmak üzere bütün emanetlerine sadakatle sahip çıkacak onu unutmayacak ve unutturmayacaktır. Aziz ruhu şad olsun” diye konuştu.