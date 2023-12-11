Taksilerde kısa mesafe indi-bindi ücreti ile ilgili tartışma devam ediyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, taksimetre ücretinin yasal olmadığını savunarak, "Taksimetre varsa ve ne yazarsa onu ödersiniz. Eğer 60 TL ödediyse fişini alsın ve hakem heyetinden parasını istesin. Ticaret İl Müdürlüğü'ne de şikayet ederse ciddi cezaları var" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, Ağustos ayında toplanarak taksi ücretlerini yeniden belirledi. Yeni tarifeye göre, taksimetre ücretine yüzde 42 artış yapıldı. Taksimetre açılışı 14 TL'den 20 TL'ye, kilometre ücreti 18 TL'den 25 TL'ye çıkarken; saat ücreti 84 TL, birim metre (100 metre) 2,5 TL, indi-bindi ise 50 TL'den 60 TL'ye yükseltildi.

Yasal değil

Ancak, tüketiciler özellikle indi-bindi ücretine tepki gösteriyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Gündüz, bu ücretin yasal olmadığını vurgulayarak, "Bu yasaktır, bu ücret alınamaz. Çift başlı tarife uygulanamaz. Taksimetre varsa ve ne yazarsa onu ödersiniz. Eğer 60 TL ödediyse fişini alsın ve hakem heyetinden parasını istesin. Ticaret İl Müdürlüğü'ne de şikayet ederse ciddi cezaları var" şeklinde konuştu.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası Genel Sekreteri İlker Karahan ise indi-bindi ücretinin taksici esnafını ve tüketicileri mağdur etmemek için alındığını belirtti. Karahan, taksici esnafının uzun süre beklemek zorunda kaldığı duraklardan ayrıldıktan sonra kısa mesafe işler sonrasında tekrar sıranın sonuna geçmek zorunda kaldığını ifade etti.