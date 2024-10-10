Talas Belediyesi, bu yıl Cumhuriyet Bayramına özel bir turnuva hazırlıyor. Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin katılabileceği futbol turnuvasında isteyenler takımını kurarak heyecana ortak olabiliyor.KAYSERİ (İGFA) - Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlayan Talas Belediyesi, bunu bu sene de sürdürüyor.

Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gençlere yaşatmak istenilen turnuvada katılımcılar arkadaşlarıyla takımını kurup heyecana ortak olabilecek.

CUMHURİYET COŞKUSU TURNUVADA

Turnuvanın ana sloganı olan "Takımını Kur, Turnuvaya Katıl", genç sporcuları bir araya getirerek dostluk, rekabet ve cumhuriyet coşkusunu birleştirecek. Son başvuru tarihi 13 Ekim olan turnuvaya kayıt ve daha fazla bilgi 0543 652 3431 ve 0538 595 2344 numaralı telefonlardan alınabilir.