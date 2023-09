Türkiye Halter Federasyonu ile Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ortaklığında dopingle mücadele çerçevesinde seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Hep birlikte branşımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Dopingle mücadelemiz kararlılıkla ve sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Türkiye Halter Federasyonu ile Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) iş birliği çerçevesinde Bursa’da antrenörler ve kulüp temsilcilerinin katıldığı ‘Doping Semineri’ düzenlendi. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Genel Direktör Yardımcısı Mehmet Yoğurtcuoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı seminerde dopingle mücadele kural ihlalleri, Halter Federasyonu ve TDMK’nın dopingle mücadeledeki kararlılığı konuları gündeme geldi.

Dopingle mücadele ihlallerinde 11 maddenin olduğunu dile getiren Mehmet Yoğurtcuoğlu, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Türkiye Olimpiyat Komitesi ile ortak çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. WADA tarafından doping konusunda Türkiye’de tek yetkili kurum olduklarını da belirten Mehmet Yoğurtcuoğlu, “Sporcuların yer bildirimine çok dikkat etmesi gerekir. Doping kontrolünün herhangi bir bölümünde hile yapılması veya hileye teşebbüs edilmesi konusunda antrenörlerimizin çok dikkatli olması gerekli. Kişilerin yasaklı maddeyi yanında bulundurmaları kesinlikle kural ihlalidir. Antrenörlerimizin sporcularını her fırsatta kontrol etmesinde fayda olacaktır. Sporcular, internetten istedikleri her şeye çok kolay ulaşabilmekte. Bu konuda antrenörlerimiz daha hassas olmalılar. Yasaklı maddeleri satın almak, temin etmek, kullanmaya teşvik etmek, suç teşkil ediyor. Biz TDMK olarak her zaman sorularınıza cevap vermeye, sizlere yardımcı olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

"Dopingle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir"

Dopingle mücadele konusunda her zaman ciddi adımlar attıklarını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ise, "Dopingle mücadelede başından beri ben vardım. Bakanımız Osman Aşkın Bak, Dopingle Mücadele Komisyon Başkanı iken de ben o komisyona branşımız ile ilgili bilgi verdim. Bakanımız Osman Aşkın Bak, tekrar göreve geldiği ilk hafta bizimle yapmış olduğu toplantıda doping ile mücadelede taviz verilmeden sıfır tolerans ilkesi ile sonuna kadar mücadelenin devam edeceğini, Türkiye’de dopingi bitirmekte kararlı olduğunu dile getirdi. 2024 Avrupa Şampiyonası bizden alınmadı, EWF ile yaptığımız toplantı sonucunda gerekli şartlar oluşmadığı için biz iade ettik. WADA ve TDMK ile ortak iş birliği içerisindeyiz. Branşımıza sahip çıkmalıyız ve bu doping olayını artık gündemimizden çıkartmak arzusundayız. Bu noktada siz antrenörlerimize çok iş düşmekte. Hep birlikte branşımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Dopingle mücadelemiz kararlılıkla ve sonuna kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.