Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, genellikle 1 ile 5 yaş arasındaki araçların daha çok talep gördüğünü söyledi. Özellikle değeri 1 milyon liranın üzerindeki araçlara ilginin arttığını belirtti. Yanık, alıcıların tamirle uğraşmak istemediğini, kilometre yapmış ya da boyalı, kazalı araçlardan kaçındığını ifade etti.

Satışların çoğunluğunun yenilenme amaçlı gerçekleştiğini aktaran Yanık, yeni araç almak isteyenlerin oranının yüzde 40 civarında olduğunu söyledi. Elektrikli araçların popülerliğine rağmen, memnun olmayanların dizel araçlara geri döndüğünü ve dizel araçların hala revaçta olduğunu belirtti.

Yanık ayrıca trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekti. 1 milyon liralık bir araç için sigorta ve kasko fiyatlarının sürekli değiştiğini, bir saat içinde fiyatların yükseldiğini söyledi. Orijinal parça tercihinde fiyatların daha da arttığını belirten Yanık, bu durumun alıcıları kararsız bıraktığını ve sigortalı araç sayısının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir ise kredi kartı taksitlerinin artırılmasının satışlara hareketlilik getirdiğini dile getirdi. İkinci el araç maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle kar oranlarının yüzde 2-3 seviyelerine düştüğünü aktardı. Özdemir, önceki yıllara göre işlerin düştüğünü ve 1 milyon liranın üzerindeki araçlara talebin arttığını ancak çoğu kişinin bütçesinin yetmediğini söyledi. Daha düşük fiyatlı araçlardan daha iyi kazanç sağlandığını da sözlerine ekledi.