Bursa'da Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri 1 kilo 347 gram uyuşturucu madde ve 4 ruhsatsız silah yakaladı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluyla aralıksız mücadele ediyor.

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Ekipler tarafından yapılan uygulamalar neticesinde E.A., K.T., R.M. isimli üç şüpheli şahısın herbirinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi. A.D. isimli şüpheli şahıstan ise 6 gram metamfetamin yakalandı.

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Alınan izinlerin ardından Kuruçeşme Mahallesi'nde bir şahsın evinde yapılan aramalarda 1 kilo 347 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 21 adet kartuş ele geçirildi.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

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Kaynak: İHA