Temsilcimiz İnegölspor yarın ilçe stadında Iğdır F.K’yı ağırlayacak. Kritik maçın hazırlıkları tamamlanırken, basın sözcüsü Okan Göktaş takım hakkında son bilgileri verdi.

2.lig temsilcimiz İnegölspor yarın ilçe stadında, ligin en pahalı takımı Iğdırspor’u ağırlayacak. Takım hakkında bilgiler veren İnegölspor basın sözcüsü Okan Göktaş takım olarak kritik maçın hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

LİGİN EN PAHALI TAKIMINI AĞIRLAYACAĞIZ

Ligin en pahalı takımını ağırlayacaklarını belirten İnegölspor basın sözcüsü Okan Göktaş “2. ligin en pahalı takımı her sezon adından söz ettiren bir Iğdırspor’ı sahamızda ağırlayacağız. Zor bir maç olduğunu biliyoruz ama bu zorluğun altından kalkacak gücümüzün olduğunu da biliyoruz. Yönetime seçildiğimiz günden veri yönetim olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Bu maçı ile beraber üzdüğümüz camiamızı taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Takımımız bu maça iyi hazırlandı, en büyük destekçimiz taraftarlarımızı Cumartesi(yarın) saat 16.00’da stadımıza bekliyoruz. Taraftarımızın gücü ile bu kötü gidişe dur diyeceğiz.”

BİLET FİYATLARI AYNI

Bilet fiyatları hakkında da bilgi veren Okan Göktaş “Bilet fiyatlarımız aynı Maraton tribünü 100 TL, Sultan Su tribünü 150 TL, Timo Held tribünü 150 TL. Biletini alarak takımımıza sende destek çık, yarın tüm ilçe halkımızı tribünlere bekliyoruz” dedi.

MUSTAFA BATUHAN SAKAT

Göktaş takımda sakat bir oyuncunun olduğunu belirterek “Takımda bir tek Mustafa Batuhan Altıntaş sakat, oynaması zor gözüküyor. Cezalı futbolcumuz bulunmuyor” dedi.

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