Bursa’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile taksi ücretlerine yapılan zam sebebiyle taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile birlikte taksi ücretleri zamlandı. 30 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan tarifeye geçiş için taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kükürtlü Caddesi’nden başlayıp Dr. Rüştü Burlu Caddesi’ne kadar uzanan kuyrukta yüzlerce taksici, yeni tarifeye geçmek için sıraya girdi. Bursa’da 18 lira olan açılış ücreti 23 lira, indi-bindi ücreti ise 50 liradan 70 liraya yükseldi. Kilometre başı 16 lira olan ücret ise yeni tarife ile birlikte 22 lira olurken, mevcut tarifede dakikası 1 lira 50 kuruş olan ücret yeni tarifede 2 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Taksimetreleri güncelleyen Evren Özer, "Sabah 08.00’den itibaren zam geldi. 50 lira olan indi bindi ücreti 70 lira oldu. Kilometre rakamlarına yüzde 35 zam geldi. Bugün ve yarın güncellemeler sürer. Vatandaşlar 15-20 gün tepki gösterir, daha sonra hayat normale döner" diye konuştu.