Marmara Denizi'nin bir ucundan diğer ucuna uzanan 11. TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışı, Moda-Tirilye-Moda etaplarında 18-19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak.BURSA (İGFA) - Moda-Tirilye-Moda etaplarında 18-19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak yarışlar, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilecek.

TAYK – Eker Olympos Regatta yarışında, denize ve doğaya karşı meydan okuyan en iyi tekneler kupalarına kavuşacak.

Yelkencilerin, değişen deniz ve hava koşullarıyla mücadele ettiği yarış, onlarca teknenin ve yüzlerce yelkencinin katılımıyla gerçekleşecek. IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında düzenlenen organizasyona, yelken kulüplerinin yanı sıra farklı sektörlerden saygın markaların takımları da katılacak.

MUHTEŞEM ROTASIYLA FARK YARATACAK

Bu arada muhteşem rotasıyla da fark oluşturacak TAYK – Eker Olympos Regatta, yaşattığı yarış heyecanının yanı sıra Mudanya'nın önemli turizm değeri olan Tirilye Mahallesi'nin de güzelliklerinin tanıtılmasına katkıda bulunacak.

11'incisi düzenlenecek yarışmanın ilk etabı İstanbul'da Moda Deniz Kulübü önünden 18 Ağustos Cuma günü saat 18.30'da verilecek start ile Marmara Denizi geçilerek Tirilye’de finiş yapacak.

TAYK-Eker Olympos Regatta'da ikinci etap, 19 Ağustos Cumartesi günü coğrafi güzellikleriyle Bursa'nın incisi olarak nitelendirilen Tirilye’deki koy yarışları ile devam edecek. Yarışmanın son etabı ise 20 Ağustos Pazar günü Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'ndeki limandan start verilecek ve İstanbul Moda’da sona erecek.