Osmangazi Belediyesi, tarih ve kültüre verdiği büyük önemle bilinir ve geçtiğimiz yıllarda Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören riskli yapıları restore etmek amacıyla büyük bir çaba sarf etti. Bu önemli proje kapsamında, 63 milyon lira harcanarak kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilen alan, tarihi surları gün yüzüne çıkaran "Sur Üstü Meydanı Düzenleme" projesinin ilk etabına ev sahipliği yapacak.

Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 239 hak sahibinden 223'ü ile anlaşarak 4 bin 831,82 metrekarelik bir alanı kamulaştırdı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan alanda, tarihi doku ve sur duvarları göz kamaştırıcı bir şekilde sergilenecek. Üftade Türbesi ve çevresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte tarihi güzellikleriyle öne çıkacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sur Üstü Meydanı Düzenleme" projesinin ilk taşlarını döşerken, "Bursa yeni bir mekana kavuşacak" dedi. Başkan Dündar, Osmangazi'nin her noktasına hizmet götürdüklerini vurgulayarak, tarihi Bursa'nın önemli eserlerini gün yüzüne çıkarma çabalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan, Hisar Bölgesi'nin kentsel tasarımını yaparken, vatandaşlar, üniversiteler ve hisarda yaşamış hemşerilerle bir araya gelerek bölgenin sosyal ve fiziki dokusunu araştırdıklarını belirtti.

Muhtarı Serap Akgün ise mahallesindeki tarihi yapıları restore ederek Bursa'nın çehresini güzelleştiren Başkan Mustafa Dündar'a teşekkürlerini iletti. Osmangazi Belediyesi'nin bu kapsamlı projelerle tarih mirasını koruma ve şehri güzelleştirme çabaları, Bursa'nın zengin kültürel geçmişini gelecek nesillere aktarmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.