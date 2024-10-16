Türkiye’de tarım ürünleri ihracatının lideri Ege İhracatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracatı 15 Ekim 2024 tarihinde yüzde 3,2’lik artışla 7 milyar 298 milyon dolardan 7 milyar 532 milyon dolara ulaştı ve tarihinde ilk kez 7,5 milyar doları aştı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’de tarım ürünleri ihracatının lideri Ege İhracatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracatı 15 Ekim 2024 tarihinde yüzde 3,2’lik artışla 7 milyar 298 milyon dolardan 7 milyar 532 milyon dolara ulaştı ve tarihinde ilk kez 7,5 milyar doları aştı.

Tarım sektörü Türkiye’nin yıllık ihracatından yüzde 15,7 pay alırken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık dönemde yaptığı 18 milyar 245 milyon dolarlık ihracatın yüzde 41’ini tarım sektörü gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 tarım birliğinin 5 tanesi son 1 yıllık dönemde ihracatını artırmayı başarırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yatay bir seyir izledi. İhracatta kan kaybeden tek birlik geçtiğimiz yıl ihracat kısıtlamalarıyla boğuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği oldu.

Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatında son 1 yılda ihracatını yüzde 4’lük artışla 1 milyar 591 milyon dolardan 1 milyar 658 milyon dolara çıkaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, EİB bünyesinde tarım ürünleri ihracatındaki liderliğini sürdürdü.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği geçtiğimiz 1 yılda ihracatını yüzde 17’lik artışla 912 milyon dolardan 1 milyar 69 milyon dolara çıkarırken, hem tarihinde ilk kez 1 milyar doları geçme mutluluğu yaşadı, hem de EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni olmayı başardı.

İhracatını yüzde 3’lük artışla 1 milyar 322 milyon dolardan 1 milyar 356 milyon dolara taşıyan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi’nde bitkisel ürün ihracatındaki liderliğini korurken tarım sektörleri arasında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 6,5 artırarak 1 milyar 59 milyon dolara ilerletirken, EİB çatısı altında 1 milyar doları geçen tarım birlikleri arasında yerini aldı.

Türkiye’deki tüm tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin yıllık ihracatı yatay bir seyir izledi ve 903 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti.