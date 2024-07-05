Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı birtakım ziyaret ve açılış için Bilecik’e gelirken Şeyh Edebali Türbesi’nde de dua etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir takım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Bilecik’e geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Valilik önünde Alp kıyafetli çocukların çiçekle karşıladığı Bakan Yumaklı, adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Ardından valilik özel defterini imzalayan Bakan Yumaklı, Bilecik Valilisi Şefik Aygöl’den kentle ilgili bilgiler aldı. Ardından Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Yumaklı, İl Müdürü Necmettin Yoldaş’tan kurum hakkında bilgi aldı.

Cuma namazını tarihi Orhan Gazi Camiinde kılan Bakan Yumaklı, ardından Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti. Burada dua okuyan Bakan Yumaklı, İl Genel Meclis Salonu’nda saat tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılar ile buluştu.