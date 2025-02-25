Toplantıda, ilçe müdürleri kendi bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, İl Müdürü Aksoy projelerin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli stratejileri ve iyileştirmeleri gündeme getirdi. Projelerin yerel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, üreticilere daha fazla fayda sağlaması, zaman yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı konuları ele alındı.

İl Müdürü Aksoy, projelerin her aşamasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak başarılı sonuçlara ulaşılacağını vurguladı. Toplantının sonunda, projelerin başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli desteğin ve rehberliğin sağlanmaya devam edileceğini belirterek, iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.