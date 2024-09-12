Balıkesir’de köylüyü çileden çıkaran taş ocağı madeninin, bir de genişletme talebinde bulunması herkesi ayaklandırdı.

Balıkesir’in Bandırma’ya bağlı Yeşilçomlu Kırsal Mahallesi’nde faaliyet yürüten Bursa Beton’a ait taş ocağının kullanım alanını genişletme talebi, mahalle halkından büyük tepki gördü. Bursa Beton tarafından köy halkına yapılan proje bilgilendirme toplantısında Bandırma Akademik Odalar Platformu, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve mahalle sakinleri de yer aldı. Talep edilen alanın konut alanlarına yakın bir konumda ve aynı zamanda da mera arazisi olması tepkilerin odağına yerleşirken, mevcut taş ocağının dahi büyük zararlara yol açtığı ifade edildi. Mahalle sakinleri, kavunuyla ünlü Yeşilçomlu’da aynı zamanda zeytincilik ve hayvancılık faaliyetlerini de yürüttüklerini dile getirerek Bursa Beton’un genişleme talebini kesin bir dille reddetti. Bölgedeki mevcut tarım ve hayvancılığın gördüğü zararların yanı sıra, mahalle sakinleri tarafından patlatılan dinamitler nedeniyle konutlarda da hasar oluştuğu ileri sürüldü.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Burak Uğur, “Yeşilçomlu Mahallesi’ne baktığınız zaman özellikle kavunculuk faaliyetinin yanı sıra çok ciddi ayçiçeği ve hububat yetiştiriciliği ile ön plana çıkan bir bölgedir. Burada olmamızın ana sebebi bölgede faaliyet yürüten bir işletmenin maden sahasını büyütmek üzere talepte bulunmasıdır. Bu talep mevcuda baktığınız zaman mera olarak görülen bir alanı da kapsıyor. Biz burada köy halkımız ve Bandırma’daki bileşenler olarak büyüyecek olan işletmenin devamlılığını istemiyoruz. Köy halkıyla da yapmış olduğumuz sohbetlerde özellikle bu büyüme ile maden sahasının köye çok yaklaşacağını görüyoruz. Bu tarımsal anlamda ciddi zararlara neden olacak ve aynı zamanda da mahsuldeki kalitenin düşmesine neden olacak. Biz ilgili işletmenin büyümesine karşıyız” dedi.

Toplantıya geç katılarak mahalle sakinlerinin tepkisine yol açan Bursa Beton Firma Yetkilisi Maden Mühendisi Gürkan Ergüt, yaptığı açıklamada bahsi geçen alanın tahsisini istediklerini belirterek, “Bu alanı almak istiyoruz. Zaten zararı olan köylünün zararını karşılıyoruz. Başka rakip bir firmanın bu bölgeye girmesini istemiyoruz” diye konuştu.