Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşdemir, "Yıllarca yöneticiliğini yaptığım, her kademesinde görev almaktan şeref duyduğum, İnegöl’de doğduğum günden beri taraftarı olduğum ve her desteğe ihtiyaç duyulduğunda yanında durduğum büyük İnegölspor’un içinde bulunduğu durumlar her İnegöllü gibi beni de derinden üzmektedir. İnegölsporla ilgili kamuoyunda duyduğumuz olumsuzluklar İnegölümüze yakışmamaktadır ve tüm camiayı üzmektedir. Kulüp tarihi boyunca başkanlık ve yöneticilik görevinde bulunan, katkı sağlayan tüm abilerimize, kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum ama gelinen noktada bu iyi niyetli çabaların yetersiz kaldığı ortadadır. Bu bir sitem değil bir mecburiyettir; bu şehri yöneten mülki amirlerimizin elini taşın altına koyma vakti gelmiştir ki bu şehirde ekmek yiyen tüm iş adamları gövdesini taşın altına koysun. Şanlı İnegölspor taraftarlarına da sesleniyorum. Bu kulübün gerçek sahipleri sizlersiniz. Sanılmasın ki bu kulüp sahipsiz kalır, sanılmasın ki bugün elini taşın altına koymayanlar yarın toplum önünde bunun hesabını veremezler. İnegölspor geleceğiyle alakalı keskin bir virajdadır. Basiretli yöneticilerimiz de bunun farkında olmalıdır. Şahsıma yöneltilen teveccühler benim için onurdur. Kamuoyunda konuşulduğu gibi; başkanlıkla alakalı her hangi bir koltuk sevdam asla yoktur. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da İnegölspor’un maddi manevi yanında olduğumu kamuoyuna ifade ediyorum. Saygılar sunuyorum.

Kaynak: Bülten