Ligin bitimine 3 hafta kala 3. Lig 2. Grupta birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Grupta küme düşen Adıyaman FK ve Nevşehir Belediyesi’nin ardından küme düşecek 3. takım kalan son haftalarda belli olacak. Küme düşme hattında ki Beykoz İshaklıspor bu hafta küme düşen Nevşehir Belediyesi ile küme tehlikesi olan Kelkit Hürriyetspor, Muğlaspor deplasmanında, yine küme düşme tehlikesi olan diğer takım olan Türk Metal 1963 ise Tire2021 FK deplasmanında puan arayacak. Bu grupta küme düşecek 3. takım, Kelkit Hürriyet, İnegöl Kafkasspor, Türk Metal 1963 ya da Beykoz İshaklıspor’dan biri olacak. Bu nedenle kalan son haftalarda alınacak her puan altın değerinde olacak.

ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 27 hafta sonunda 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Etimesgut Spor Kulübü, topladığı 42 puanla ligde Play-off hattında 6. sırada yer alıyor.

Bu sezon kendi saha ve seyircisi 13 maça çıkan ekip bu maçların 5’ini kazanırken, 4 maçta berabere kaldı, 4 maçta ise yenildi. Ev sahibi ekip, son 5 hafta ise kendi sahasında kazanamadı.

MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Nesine 3. Lig 2. Grup 28. Hafta mücadelesinde Etimesgut Spor Kulübü – İnegöl Kafkasspor arasında ki karşılaşma 13 Nisan Pazar günü Pazar günü saat 15.00’de Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadında oynanacak.