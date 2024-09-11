Serra Taşköprü Yılın En Başarılı Kadın Hukukçusu kategorisinde Altın Melek Ödülü'ne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Özgün hukukçuluğuyla, kendine has düşünce ve duygu kalıbıyla özellikle sosyal medyadaki aykırı duruşuyla Yılın En Başarılı Kadın Hukukçusu kategorisinde Altın Melek Ödülü'ne layık görülen Serra Taşköprü ifade özgürlüğüne saygı duyan ve tüm canlıları insan, hayvan, bitki diye ayırmadan sayan ve seven tuhaf ancak çarpıcı sosyal medya ikonu da olma yolunda ilerliyor.

Taşköprü, yazarlığıyla da kapitalist sisteme, linç zihniyetine, sağlıksız ilişkilere, şiddete de karşı çıkarak kendi varlığını ortaya koyuyor.