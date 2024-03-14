İstanbul Ticaret Odası kültürel mirasa değer katmak için Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nda birbirinden değerli eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu ayda Ferruh Sünger’in ’Taşlardaki Nakışlarla İstanbul’ isimli sergisi açıldı.

İTO kültürel mirasları yaşatmaya devam ediyor. Bu ay için Sanatçı Ferruh Süngerin yapmış olduğu karakalem çalışmalarını Yeni Cami Hünkar Kasrına taşıdı. Zengin kültürümüzün dışa vuran önemli yansımalarından biri olan nakışlar üzerinde çalışan sanatçı, Sebillere, cami şerefelerine, mezar taşlarına, hanlara, saraylara ruh veren bu zengin hazineden seçtiği örnekleri kara kalemle tablolara nakşediyor. İstanbul Ticaret Odasının sergi salonu Hünkâr Kasrı’nda açılan sergide 40 karakalem eser sergileniyor. Sergi 31 Mart tarihine kadar 10.00/19.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

“40 karakalem çalışmamı buraya getirdim”

Sanatçı Ferruh Sünger, “Eserler İstanbul’un tarihi dokusunu anlatıyor. Bu tarihi dokuları tarihi bir yerde buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Yaklaşık 40 eserimin yer aldığı sergide tüm eserlerim kara kalem çalışması. Tarihi mekanlarda bulunan, Sebillere, cami şerefelerine, mezar taşlarına, hanlara, saraylara bir çok eser çizimlerimde yer alıyor” dedi.