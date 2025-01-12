TTürkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da sezon boyunca yoğunluk yaşanıyor. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik zirveye çıkan tatilciler, otoparklarda yer bulmakta zorlandı. Özel ve Büyükşehir Belediyesine ait otoparklardaki görevliler yoğun mesai harcarken, vatandaşların mağdur olmaması için büyük çaba sarf ediyor. Yollarda oluşan uzun kuyrukları ve yol kenarlarındaki parklanmayı çözmek için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını belirten özel otopark işletmesi yetkilileri, “Vatandaşlarımızın güzel bir hafta sonu veya uzun tatil geçirmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Uludağ'da kesintisiz hizmetimiz devam ediyoruz. Kar yağışı, yılbaşı ve hafta sonu münasebetiyle birçok kişi Uludağ'a çıkmak istiyor. Araçla gelenlere elimizden gelenin fazlasıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm misafirlerimize sorunsuz ulaşım ve parklanma konusunda destek veriyoruz” dedi.

Kaynak: İHA