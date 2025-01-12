VOLEYBOL MAÇINDA SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Kadınlar 2. Ligi 9. Grup’ta oynanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Takımı ile Gemlik İstiklal müsabakası öncesinde, izleyenleri şaşırtan bir evlenme teklifi gerçekleşti.

SPORCULAR "BENİMLE EVLENİR MİSİN?" PANKARTI AÇTI

Maç başlamadan önce Orhaniye Voleybol sporcuları, ellerindeki “Benimle evlenir misin?” pankartlarıyla parkeye çıktı. Bu sırada tribünde bulunan Burkay Gölen, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Çise Yenice’nin önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti.

TRİBÜNLERDEN VE SPORCULARDAN DESTEK

Tribünlerden ve sporculardan büyük bir destek alan Burkay Gölen’in teklifi karşısında, Çise Yenice “Evet” diyerek mutluluğunu paylaştı. Sürpriz teklif, tribünlerde alkışlar ve coşkuyla karşılandı.