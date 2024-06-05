Tunus Enfidha Havalimanı, ACI Europe Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında dördüncü seviyeye yükseldi. Antalya, İzmir ve Ankara havalimanları da karbon-nötr statüsünde. 2030’a kadar tüm portföy karbon-nötr olacak.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın işlettiği Enfidha Havalimanı, sektörün en prestijli iklim değişikliğiyle mücadele programı olan Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında “Dönüşüm” başlıklı dördüncü seviyeye ulaştı. Antalya, İzmir ve Ankara havalimanları da seviye 3+ “karbon-nötr” statüsünde bulunuyor. TAV Havalimanları, işlettiği tüm havalimanlarını 2030’a kadar karbon nötr, en geç 2050’de de net sıfır emisyon hedefine ulaştırmayı amaçlıyor.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “Başlangıçtan bu yana paydaşlarımız için en yüksek faydayı oluştururken operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. Tam 10 yıl önce Ankara Esenboğa Türkiye’nin ilk karbon-nötr havalimanı olmuştu. Bugün portföyümüzdeki dört havalimanı bu seviyeye ulaştı. Toplam 11 havalimanımız ACA programında yer alıyor. Yenilenebilir kaynak kullanımını ve enerji verimliliğini artırarak net sıfır hedefimize doğru ilerliyoruz. Havacılık sektörünün dönüşümü için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı dahilinde 86 ülkeden sertifikalandırılmış toplam 564 havalimanı bulunuyor. ACA tarafından akredite edilmiş havalimanları 2022-2023 döneminde Scope 1 ve 2 emisyonlarında 1,232,196 ton karbondioksit eşdeğeri azaltma (- yüzde 17.7) gerçekleştirdi. TAV Havalimanları çevresel performansını 2010 yılından bu yana şeffaf bir şekilde raporluyor.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes ve Medine havalimanları, Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik Sertifikası’na (LEED) sahip. Medine Havalimanı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde LEED Gold sertifikalı ilk ticari havalimanı olma özelliğini taşıyor. Kapasite geliştirme projesi devam eden Antalya Havalimanı’nın yeni terminal binaları için de LEED Gold sertifikası hedefleniyor.

Haziran ayının başında ilk uçuşunu karşılayan Almatı Havalimanı yeni terminali ise Orta Asya bölgesinde, EDGE Advanced (Excellence in Design for Greater Efficiencies- Yüksek Verimlilik için Tasarımda Mükemmellik) sertifikalı ilk havalimanı.