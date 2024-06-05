Dünyanın prestijli üniversite sıralama kuruluşları arasında gösterilen Round University Ranking (RUR) yayınlandı. İstanbul Beykent Üniversitesi, bu yıl ilk kez girdiği sıralamada dünya genelinde 947’nci, Türkiye’de ise 37’nci sırada yer aldı.

Dünya genelinde üniversitelerin akademik performanslarını, eğitim kalitesini, uluslararası çeşitliliğini ve finansal sürdürülebilirliğini değerlendiren Round University Ranking (RUR) yayınlandı. Yayınlanan sıralamada İstanbul Beykent Üniversitesi, özellikle eğitim ve öğretim kalitesi, araştırma faaliyetleri ve uluslararası çeşitlilik alanlarında gösterdiği performansla öne çıktı.

Üniversitenin araştırma faaliyetlerine yaptığı yatırımlar ve akademik kadronun bilimsel çalışmaları, dünya genelinde yapılan “araştırma” kategorisi değerlendirmesinde 711’inci sırada yer almasına katkı sağladı. Üniversitenin uluslararası projelerde aktif rol alması ve global iş birliklerine verdiği önem, “uluslararası çeşitlilik” kategorisinde ise dünyada İstanbul Beykent Üniversitesi’ni 678’inci sıraya taşıdı.

“Üniversiteye yeni katılacak öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağı olacak”

Üniversitenin eğitim kalitesini sürekli artırma ve öğrencilere en iyi akademik deneyimi sunma hedefiyle hareket ettiği belirten Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, sıralama ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Dünya sıralamalarında önemli bir yer edinmemiz eğitim ve araştırma kalitemizin uluslararası platformlarda da kabul gördüğünün bir göstergesi. Üniversitenin elde ettiği bu başarının hem mevcut öğrenciler hem de üniversiteye yeni katılacak öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum. Eğitimde mükemmellik hedefiyle gelecekte de benzer başarılarla adımızı uluslararası platformlarda duyurmayı ve öğrencilerimize en iyi eğitim imkanlarını sunmayı amaçlıyoruz.”