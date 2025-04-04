Edinilen bilgilere göre, bayramın 2 ve 3’üncü gününde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince’de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

2 kişi tutuklandı

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi. Yapılan analizlerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne göre uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

Bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte tavuk döner yediğini söyleyen Yasin Aydın, "2 gün boyunca zehirlenme olayı yaşandı. 3 arkadaş yemek yemeğe gitmiştik. Bir arkadaşımız hiç yiyemedi. Diğer arkadaşımız evde hasta, mide ağrısından çıkamıyor. Ben de mide ağrısı çektim. 3 hastane de doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı, kardeşi hastanede yatıyor. Normalde sık sık burada yemek yerdik. Düşüncem, bir gün önceki eti kullandıkları yönünde. Bu sebeple zehirlenme olayı yaşandı diye düşünüyorum" dedi

"2 kişi entübe olmuş, insanlar ölürse hesabını kim verecek"

Zehirlendiği için evden çıkamayan Kayhan Dölcel, "Bayramın 3’üncü günü öğleden sonra döner yedim. Akşam eve geldim. 23.00-00.00 saatleri arasında midem bozuldu. Sabaha kadar tuvaletten çıkamadım. Sabah işe gittim ancak duramadım. Eve gelip yattım, iyice kötüleştim. Haberlerden herkesin zehirlendiğini öğrendim. Ben de hastaneye gittim, 1.30 saat sonra sıra bize geldi. Hastane ana baba günüydü. Serum takıldı, ilaç yazıldı, taburcu oldum ancak bir türlü düzelmedim. İshal, terleme, üşüme derken bir türlü düzelmedim. Nefes alamıyorum. İnsan malının bozuk olup olmadığını bilmez mi? Ben balıkçıyım, malım bozuk olursa hemen çöpe atarım. Yazık değil mi, insanlar canıyla uğraşıyorsunuz. 2 kişi entübe olmuş. İnsanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk malı insanlara yedirdiler. İçim dışıma çıktı, kalkamıyorum" dedi.

Dölcel, evden çıkamadığı için işine de gidemediğini ifade ederek, "İşler sıkıntıya girdi. Biz bu halde dayanamazken, 3-5 yaşında döner yiyen çocuklar nasıl dayandı? Hastanede hepsi kıvranıyordu. Normalde o gün çocuklarıma da getirecektim yoğun olması sebebiyle getirmedim. Yemez olaydım. Hastaneye başvurmayanların sayısı da yüksek. 4 bin kişi yemek yemiş. Hiç iyi değilim. Sürekli terliyorum, uyuyamıyorum. Karnım, tüm kemiklerim ağrıyor. Yemek yiyemiyorum" ifadelerini kullandı. Songül Dölcel ise "Bir ay önce Almanya’dan ablam ve yeğenim geldi. Şu an zehirlenme olayı yaşandığı dönercide döner yediler. Yeğenim karın ağrısı yaşadı, kustu, ishal oldu. Hastaneye götürdüğümüzde gıda zehirlenmesi yaşadığını söylediler. Bu olayda başımıza gelince olayın vahametini anladık" şeklinde konuştu.

Bayram tatili için geldi, zehirlendi

İstanbul’da tedavi altında olan İnanç Çeçen de (14), "Bayram tatili için İstanbul’dan Körfez’deki akrabalarıma geldim. Döner yemeğe gittik. Akşama doğru kusmaya başladım. Kusmaya devam edince hastaneye gittik. Serum takıldı. İstanbul’a eve geldim. Tekrar fenalaşınca hastaneye gittim. 3 gündür tedavi altına alındım ve hala hastanedeyim" diye konuştu.

Zehirlenme olaylarının yaşandığı iş yerinin yakınında döner dükkanı işleten Fırat Çiçek, tavuktan zehirlenmelerin neyden kaynaklanabileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Çiçek, "16 yıldır döner yapıyorum. Dönerin üstüne ilave tavuk eklemek zehirlenmeye sebep olmuş olabilir. Kullanım tesisatlarının temiz olmamasından kaynaklı zehirlenme olmuş olabilir. Kalmış döneri ertesi gün kullandıysa ondan olmuş olabilir. Büyük bir firma, 2 tane şubeleri var. Büyük bir zehirlenme ilk defa yaşandı. Daha önce midesi bozulan 2-3 kişi olabilir ama bu sayı abes bir rakam. İllaki hastaneye gitmeyen vardır ve sayı daha fazladır. Denetimlerin sıkı yapılması gerekiyor. Büyük döner takanlar fazla para kazanma isteği olanlardır. Biz küçük esnaflarda küçük döner olur. Hızlı pişirme zehirlenmeyi tetiklemez" şeklinde konuştu.