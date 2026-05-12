Olay, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada iş insanı Derya Üzümcü'ye Umut Ç., yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzümcü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Üzümcü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Umut Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Üzümcü, önceki gün Fatih'te düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.