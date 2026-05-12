Geleneksel el sanatlarını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan etkinlikte öğretmenler, kadim bir zanaatın inceliklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Teknolojisi / Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Hülya Görmezoğlu rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, yünün su ve sabunla şekillenen geleneksel yolculuğu öğretmenlerle buluştu. Katılımcılar, keçecilik sanatının temel tekniklerini öğrenirken kendi özgün tasarımlarını da ortaya çıkardı.

Hem kültürel mirasın yaşatıldığı hem de üretmenin keyfinin paylaşıldığı etkinlikte öğretmenler, geleneksel sanatların modern dokunuşlarla yeniden hayat bulmasına katkı sundu. Balıkesir Öğretmen Akademileri çatısı altında gerçekleştirilen faaliyetlerin; öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimlerine katkı sunarken aynı zamanda Anadolu'nun köklü değerlerini yaşatmaya devam edeceği ifade edildi.