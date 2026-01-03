TBMM Başkanı Celal Adan, Elli senedir Türkiye'yi yoran, bir büyük olaydan da kurtuluyoruz' dedi.

Adan, tarihi Mısır Çarşısını ziyaret etti. Çarşı içerisinde esnafla bir araya gelen Adan, Mısır Çarşısı'nın Terörsüz Türkiye Sürecine destek verdiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlayan, 'Hayırlı Günler Komşum - Derdin Derdimizdir' temalı sohbet toplantıları kapsamında Fatih'te bulunan Mısır Çarşısını ziyaret etti. Çarşıdaki esnafla bir araya gelen Adan, ziyaretlerine Mısır Çarşısı Esnafı Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve üyeleriyle başladı. Adan'a, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, MHP Eyüpsultan ve Fatih ilçe Başkanları eşlik etti.

'Türkiye Terörle Mücadelede tarihinin en güçlü dönemeçlerinden birini yaşamaktadır'

Türkiye'nin terörle mücadelede tarihin en güçlü dönemeçlerinden birini yaşadığını söyleyen Adan, 'Devlet hayatının en temel gerçeklerinden biri güvenliktir. Güvenliğin olmadığı, yerde ticaret olmaz. Güvenliğin olmadığı yerde çarşı nefes alamaz. Türkiye Terörle Mücadelede tarihinin en güçlü dönemeçlerinden birini yaşamaktadır. Sınırlarımızın içinde ve dışında, ötesinde terörün hareket alanı ciddi bir şekilde daralmıştır. Milletimizin için huzuru için tavizsiz bir irade ortaya konmaktadır. Terörün bittiği yerde hayat vardır, huzur vardır, bereket vardır. Mısır Çarşısında bugün güvenli alışveriş yapılabiliyorsa bu güvenlik sayesindedir. Terörsüz Türkiye Hedefi milletin ortak hedefidir. Milli bir projedir. Bu işin milli bir proje olduğunun en başında Genel Başkanımız Lider Devlet Bahçeli Bey, bu süreci yürütmüş olmasıdır' şeklinde konuştu.

'Terör örgütü kendisini feshetmiştir'

Konuşmasına devamında ise Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye sürecini başlatmasıyla terör örgütünün kendini feshettiğini belirterek, 'Genel Başkanımız, terörün kendisini feshetmesi, silahların bırakılmasını istemiştir. Bu konuda gelişmeler olmuştur, terör örgütü kendisini feshetmiştir. Ve silah bıraktığı yönünde bir irade beyan etmiştir. İkinci olarak Genel Başkanımızın gündeme getirdiği bu meselenin TBMM'de bir komisyon marifetiyle meclisin sorumluluk alması gerektiğindeki idaredir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulduğundan bugüne muhalefet her zaman meclisin itibarını kaybettiği, gücünü kaybettiği şeklindeki beyanlarını hep beraber duyduk. Ancak gördük ki TBMM Komisyonuna bütün Türkiye koşarak gitti. Türkiye'nin en büyük STK'ları, sendika başkanları gitti. Herkes oraya gitti. Şu gerçekle karşı karşıyayız: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde meclisin, muhalefet ağzında itibarını kaybettiği gerçeğinin doğru olmadığı ortaya çıktı' dedi.

'Elli senedir Türkiye'yi yoran, bir büyük olaydan da kurtuluyoruz'

Ayrıca sözlerinde terörün Türkiye'yi yorduğuna da değinen Celal Adan, Türk Milletini kimsenin bölemeyeceğini söyledi. Adan, Mısır Çarşısı'nın da sürece destek verdiğini söyleyerek, 'Elli senedir Türkiye'yi yoran, bir büyük olaydan da kurtuluyoruz. Mısır Çarşısındayız. Bugün seslensek 39 ilçeden birilerini duymak mümkündür. Bana göre 81 ilden de birilerine rastlayabiliriz. 16 milyon insan İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul'da yaşayanlar, 81 ilin mensuplarıdır. 16 milyonun dünyaya verdiği mesaj. Türkiye bir bütündür. Kimse bölemez, kimsenin bölmeye gücü yetmez. Dışarıdan destekli terör örgütünün de kendisini feshetmesi, silahı bırakması, bırakmayanların bir an önce bırakmaları. Çünkü bölgedeki huzuru da milleti temsil etmektedir. Türk Devleti, her zaman merhameti, şefkati, adaleti önceleyen bir geleneğe sahiptir' ifadelerini kullandı.

'Kimse Türkiye'ye terörü tekrar getiremez'

Öte yandan konuşmalarında, Türkiye'ye terörü kimsenin getiremeyeceğini de belirten Adan, 'Bazı dışarıdan güçler, bu işe talipli, bu işe güçleri yetmez. Milletimizin şu anda Terörsüz Türkiye konusunda Rize'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Edirne'de, Kayseri'de Türkiye'nin 81 ilinde bir ortak referansa dönmüştür. Bunun karşısında kimse duramaz. Kimse Türkiye'ye terörü tekrar getiremez. Bunu düşünenler, akıllı olsunlar. Devletin gücü büyüktür. Bunu bozmaya çalışanlardan da devlet cevabını çok sert şekilde verecektir' diye konuştu.

Yapılan konuşma sonrası Adan, çarşı esnafı ziyaretlerine devam ederek, sohbet etti.