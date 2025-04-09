T.C.

BURSA

21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : E.73261452-2023/936-Ceza Dava Dosyası

Bakri ve Hasna oğlu 19/09/1980 Halep doğumlu ve nüfusuna kayıtlı (TC.No: 9982 ******86) şüpheli VAEL CÜNEYD'e Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/12/2024 tarih ve 2023/936 esas, 2024/980 karar sayılı ilamı ile Basit Yaralama suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2- 86/3-a, 53/1,2,3 maddeleri uyarınca 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar şüphelinin yurt içi aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Şüphelinin yokluğunda, hazır bulunmayan ilgililer için tebliğden itibaren 15 gün içerisinde

Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi koşulu ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere ilgililerin karardan suret alabilecekleri de bildirilerek verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı, yasa yoluna başvurulmaz ise kararın kesinleşeceği olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.