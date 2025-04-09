T.C.
BURSA
21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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Sayı : E.73261452-2023/936-Ceza Dava Dosyası          
Bakri ve Hasna oğlu 19/09/1980 Halep doğumlu  ve nüfusuna kayıtlı (TC.No: 9982 ******86) şüpheli VAEL CÜNEYD'e  Bursa 21. Asliye Ceza  Mahkemesinin  26/12/2024 tarih ve  2023/936  esas,  2024/980  karar  sayılı  ilamı  ile Basit Yaralama suçundan   5237  Sayılı Türk  Ceza Kanununun  86/2- 86/3-a, 53/1,2,3  maddeleri uyarınca 12 ay hapis cezası  ile cezalandırılmasına dair karar şüphelinin yurt içi aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
7201  sayılı Tebligat   Kanunun   28  ve  29. maddeleri  göre hüküm  özetinin  gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.
Şüphelinin  yokluğunda, hazır bulunmayan ilgililer için tebliğden  itibaren 15 gün içerisinde
Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek  bir dilekçe ile yahut zabıt  katibine  beyanda   bulunup   tutanağa geçirilmesi koşulu   ile  Bursa  Bölge  Adliye  Mahkemesine  istinaf  yolu  açık   olmak üzere ilgililerin  karardan  suret   alabilecekleri  de bildirilerek  verilen  karar açıkça okunup usulen anlatıldı, yasa  yoluna  başvurulmaz  ise  kararın kesinleşeceği  olmak üzere karar  verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02201718