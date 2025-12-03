Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/233 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/233 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi 3027 Ada 49 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 106,30 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, taşınmaz boş arsa durumundadır. Taşınmaz Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi No.:49 Adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın Güneyinde Boş Arsa bulunmaktadır. Çevresinde çeşitli katlarda yapılmış binalar mevcuttur. Doğusunda bulunan Yeşilinciler Caddesinden sonra Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi veŞehit Harun ArvasOrtaokulu bulunmaktadır. Bursa İli Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi 3027 Ada 49 Parsel sayılı taşınmaz 1/1.000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1 Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı Kapsamında ''Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı'' olarak tanımlıdır.Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi 3027 Ada 49 Parsel Yüzölçümü : 106,30 m2 İmar Durumu: 1/1.000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1 Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı Kapsamında ''Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı'' olarak tanımlıdır. Kıymeti : 1.913.400,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.