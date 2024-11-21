Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka bugün gerçekleştirdiği toplantıda yüzde 50 olan politika faizini kasım ayında da sabit tuttu.

Böylece banka, art arda 8'inci kez faize dokunmamış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), kasım ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre, banka politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) beklentiler dahilinde yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er baz puan, aralık ve ocakta 250'şer ve mart ayında 500 baz puan olmak üzere 9 toplantıda, toplam 4 bin 150 baz puan faiz artırmıştı. Banka, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında ise faize dokunmamıştı.