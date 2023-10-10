Türk Eğitim Derneği Ailesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ile Türk Eğitim Derneğin 95. yılını kutlamak üzere, 10 bin mensubu ile Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Eğitim Derneği; burslu öğrencileri, bağışçıları, binlerce mezunu, TED Okulu öğrencileri, öğretmenleri, velileri, TED Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, TED'li sporcular ve çalışanlarıyla büyük bir aile.

TED Ailesi, Derneğin 95. yılını Cumhuriyetimizin 100. yılında kutlamaktan duydukları mutluluk ve onur ile minnet ve saygılarını sunmak üzere 10 bin kişilik dev bir katılımla Anıtkabir'de buluştu.

Başta Cumhuriyetimizin ve Türk Eğitim Derneğinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan toprakları için gözünü kırpmadan kahramanca canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle andıklarını ifade eden Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TED Ailesi olarak Cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı.