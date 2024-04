Tedarik zincirindeki artan maliyetler, firmaların kâr marjlarını ve operasyonel verimliliğini tehdit ediyor. Getron Services yapay zekâ otomasyonuyla servis seviyesini yüzde 92’ye kadar yükseltiyor.

Artan maliyetler tedarik zincirleri süreçlerinde belirleyici bir faktör. Yapay zekâ bu problemleri çözmek ve tedarik zincirlerini daha esnek, dirençli ve sürdürülebilir hale getirmek için kritik bir rol oynuyor. Yapay zekâ, hata oranını düşürerek süreçleri hızlandırarak, maliyetleri düşürerek, görünürlüğü artırarak ve riskleri minimize ederek firmalara yardımcı oluyor.

YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından Getron 20 yıldan fazladır perakende, sağlık, üretim, otomotiv ve enerji sektörlerine envanter ve tedarik yönetimi, planlama, optimizasyon ve fiyatlandırma çözümleri sunuyor. Sektördeki sorunlara hızla çözüm üreten firma ürün bulunurluğunu artırarak kaçan satışı yüzde 70’e kadar azaltıyor.

“Rakiplerimizin aylarca süren işlerini biz günler içinde hallediyoruz”

Yapay zekâ otomasyonuyla müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunduklarını belirten Getron Kurucu CEO’su Sarven Sıradağ şunları söyledi:

“2009’dan beri, işimizin temelini bulut tabanlı çözümler oluşturuyor ve ilk hedefimiz her zaman otomasyon oldu. Çünkü kullanıcıların hayatları zaten karmaşık. Bazen işe gelmek bile bir zorluk olabiliyor ve bu yüzden, kullandıkları çözümlerin hayatlarını kolaylaştırması gerekiyor. Gerçekten işe yarayan bir yazılım sistemi geliştirmek büyük bir zorluk. Bu sebeple, farklı sektördeki bu firmaların kendi yapay zekâ yol haritasını oluşturması gerekiyor. Getron Services platformu da bu amaca hizmet ediyor ve ilk üyesi 2007’de katıldı. İnsanların süreçlere müdahil olması, süreci daha kırılgan hale getiriyor. Bu nedenle, bu durumu en aza indirmeye çalıştık ve tedarik zincirindeki en karmaşık sorunları çözmeye odaklandık. Doğru danışmanlık aldığımızı düşünüyoruz çünkü bu iş sadece yazılım mühendisliği değil; yapay zekâ, makine öğrenimi, kontrol sistemleri ve kullanıcı deneyimi gibi birçok alanda uzmanlık gerektiriyor. Ayrıca, hızlı hareket edebiliyoruz. Rakiplerimizin aylarca süren işlerini biz günler içinde hallediyoruz. Diğer firmalar hala kod yazmakla ve proje yönetmekle uğraşıyorlar. Artık kimsenin uzun süre beklemeye sabrı yok. Firmalar hızla çözüm alıp işlerine devam etmek istiyorlar. Ancak, bazı yazılım sistemleri hızlı başlatma imkânı sunsa da, sektörümüzde verilerin aktarımı ve süreçlerin otomasyonu gibi karmaşık ihtiyaçları karşılamak zorundayız. Bu zorluklara rağmen, müşterilerimize hızlı, etkili ve kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Her sektörden ve her ülkeden müşterimiz olduğu için, tek bir versiyonla çalışmak büyük bir avantaj. Bu yaklaşım, tüm müşterilerimizin deneyimlerinden faydalanmamızı ve en iyi çözümleri sunmamızı sağlıyor.”

“Tedarik zinciri süreçlerindeki karmaşıklıkları ortadan kaldırıyoruz”

Sektördeki tedarik zinciri süreçlerindeki karmaşıklıklara hızlı ve etkili çözümler sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Getron Kurucu CEO’su Sarven Sıradağ "Getron olarak müşterilerimize doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru yerde ve doğru fiyatta bulundurma imkânı sağlayarak tedarik zinciri süreçlerindeki karmaşıklıkları yapay zeka otomasyonuyla ortadan kaldırıyoruz. Böylece müşterilerimizin operasyonlarını daha verimli hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

“Ürettiğimiz tek bir versiyon, beş sektörde ve tüm ülkelerde kullanılabilir durumda”

Müşterilere özel kod yazarak proje yapmayı içeren çözümler sunmak yerine özelleştirilebilen tek bir versiyon üzerinde odaklandıklarını ve bu sayede müşteri memnuniyetini artırdıklarını belirten Sıradağ, "En temel konu biz çözümü yazılım kiralama hizmeti olarak sunuyoruz. Rakiplerimiz, her müşteri için özel destek ve yazılım ekibi sağlayarak özelleştirme yapıyorlar. Ancak, bizim çözümümüzde özelleştirme katmanı, yazılım ve tanımlarla yapılıyor. Yazılım geliştirme süreci bizim iş süreçlerimizin bir parçası; hem kendi ürünümüzü geliştirmek hem de müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yazılım geliştiriyoruz. Ürettiğimiz tek bir versiyon, beş sektörde ve tüm ülkelerde kullanılabilir durumda. Kullanıcı deneyimini sürekli gözlemliyoruz ve bu nedenle, kullanıcı ve sistem etkileşimiyle ilgili düzenli danışmanlık alıyoruz. Kullanıcı odaklı olmalıyız; onların hayatlarını kolaylaştırmalıyız" dedi.