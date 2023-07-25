TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği yerli ve milli motorlarıyla İDEF’23 Fuarı’nda yerini aldı. Motorlar hakkında bilgi veren TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Burada İHA motorumuz, helikopter motorumuz bulunuyor. Yurt dışı satışlarımız şuan ciddi gündemimiz. Hatta ilk siparişimizi aldık. TF10000 motorumuz KIZILELMA, ANKA-3 o sınıftaki İHA’ları uçurabilecek güçte küçük bir savaş uçağı motoru. Onun yerlilik oranı da gayet yüksek. Aynı zamanda Skorsky’lerimiz için ürettiğimiz motorlarımız da var. PD170‘i yüzde 90’nın üzerinde yerlilik payına ulaştırdık” dedi.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği yerli ve milli motorları Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İDEF’23’te sergiledi. TEI fuarda; Türkiye’nin en güçlü millî havacılık motoru TEI-TF10000’in birebir ölçekli ‘mock-up’ını, Türkiye’nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ü, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’i, Türkiye’nin ilk orta menzilli gemi savar füze motoru TEI-TJ300’ü, turbojet motorları TEI-TJ30, TEI-TJ60, TEI-TJ90U’yu, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S’yi ziyaretçilerle buluşturdu. Motorlar hakkında bilgi veren TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Sabahtan beri heyet sayısı 10’a yaklaştı. Uzak doğudan bir ülkenin general seviyesinde müşterilerimiz ürünlerimizi sorguluyorlar. Bizim için güzel bir fırsat. Burada İHA motorumuz, helikopter motorumuz bulunuyor. Burada GÖKBEY’in motoru da var. Aynı zamanda Skorsky’lerimiz için ürettiğimiz motorlarımız da var. PD170‘i yüzde 90’nın üzerinde yerlilik payına ulaştırdık. Bunu yüzde yüz yapmak istiyor muyuz? Hayır çünkü ekonomik olmuyor. Hazır alıp takabileceğiniz ürünleri üretmek alt yapı kurmak ve buna alt yapı hazırlamak zaten mantıksız. Ama kritik bütün malzemelerini yerli olarak üretip satıyoruz. İlk önce ANKA için vermiştik 2019 yılında uçtu. ANKA ile şimdi AKSUNGUR’a seri imalata hazırlık uçuşları yapılıyor. AKSUNGUR’u da inşallah bu yıl içinde deneme uçuşlarını bitirip seri imalata girmesini hedefliyoruz. Bayraktar TB3 şuanda hazırlanıyor. Yer testlerinde onun sabırsızlıkla uçuşunu bekliyoruz. Yurt dışı satışlarımız şuan ciddi gündemimiz. Hatta ilk siparişimizi aldık.” diye konuştu.

Savaş uçağı motoru hakkında da bilgi veren Akşit, “TF10000 motorumuz devasa motorumuz. Bu motorumuz da daha büyük İHA’lar için KIZILELMA, ANKA3 o sınıftaki İHA’ları uçurabilecek güçte gerçek anlamda küçük bir savaş uçağı motoru. Onun yerlilik oranı da gayet yüksek motorun aslında bir kendi gövdesi var bir de üstüne takılan aksesuarları var. Şu anda ilk prototipte aksesuarları hazır alıp takıyoruz. Ama motorun kendisini komple biz üretiyoruz. Motorun kendisini bizzat biz üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÖKBEY motorunu büyük ölçüde yerlileştirdiklerini belirten Akşit, “GÖKBEY’in motorunda iki yıl kadar önce teslim ettiğimiz motorun aksesuarlarının büyük çoğunluğu dünya piyasasından tedarikçilerden alınıp takılmış pompalar, filtrelerdi. Ama bu yıl GÖKBEY’in üzerinde ilk insanlı uçuşunu yapan motordaki dişli kutusu bile bizimde desteğimizle geliştirildi ve üretildi. Ciddi bir kısmını yerlileştirdik. Motorun üzerinde artık yerli olmayan çok az şeyler kaldı.” dedi.