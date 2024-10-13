Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesin’de Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Katıldı. Değirmenaltı Mahallesinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 7/24 vatandaşın huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirilen "Huzur" uygulamaları aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: iha