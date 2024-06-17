Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali’nin 4’üncü gecesinde sahne alan isimler Rubato ve Şevval Sam oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 58’inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nin 4’üncü gecesinde Rubato ve Şevval Sam konser verdi.

Sahneye ilk olarak çıkan Rubato grubu, arabesk ve pop türündeki eserleri seslendirdi. Konsere katılanların bayramlarını tebrik ederek, Uluslararası 58’inci Tekirdağ Kiraz Festivali’nde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Rubato grubu solisti Özer Arkun, festivali düzenlediği için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’a teşekkür etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise sahneye gelerek gruba çiçek ve meşhur Tekirdağ kirazını ikram etti.

Şevval Sam şarkılarıyla coşturdu

Rubato’dan sonra sahne alan Şevval Sam, dillerden düşmeyen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen Tekirdağlılar ile birlikte söyledi. Saatlerce sahnede kalan Sam’a, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından çiçek takdim edilerek, Tekirdağ kirazı ikram edildi.