Ergene Vakıflar Mahallesi'nde 5 bin 13 metrekare parsel alanı üzerinde yükselecek modern itfaiye istasyonu, ilçenin acil müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Toplam 1 bin 522 metrekare inşaat alanına sahip bina, operasyonel ihtiyaçlar ile personel yaşam alanlarını bir arada barındıracak şekilde projelendirildi. Yerleşke içerisinde ayrıca 220 metrekarelik ayrı bir spor binası da yer alacak.

Zemin katta eğitim salonu, yemekhane, teras alanı, revir, 5 ofis, malzeme odası, dinlenme odası, tesisat odaları ve genel WC bulunacak. Bina içerisinde yangın merdiveni, asansör ve acil iniş direği yer alarak hızlı ve güvenli erişim imkânı sağlanacak.

Üst katta ise bay, bayan ve misafir yatakhaneleri, duş, WC ve giyinme alanları, mescit ile spor odası yer alacak. Bu alanlarla birlikte personelin 24 saat esasına dayalı çalışma sistemine uygun, konforlu ve işlevsel bir ortamda görev yapması amaçlanıyor.

482 metrekarelik garaj alanı aynı anda 8 büyük itfaiye aracına hizmet verebilecek kapasitede planlandı. Bu kapasitenin, Ergene ve çevresindeki sanayi ile yerleşim alanlarına yönelik acil müdahale kabiliyetini önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Yerleşke içerisinde yer alan 220 metrekarelik spor binasında duş, WC ve soyunma alanları bulunacak. Ayrıca afet anlarında kullanılmak üzere ekipman ve malzemelerin toplanabileceği özel bir depo alanı oluşturulacak. Böylece istasyon, yalnızca bir müdahale noktası değil aynı zamanda lojistik hazırlık merkezi olarak da hizmet verecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 'Ergene, sanayi yoğunluğu ve gelişen yerleşim yapısıyla risk yönetiminin güçlü tutulması gereken ilçelerimizden biri. İnşa edeceğimiz modern itfaiye istasyonu ile müdahale kapasitemizi artırıyor, personelimizin eğitim ve yaşam standartlarını yükseltiyoruz. Amacımız; afetlere karşı daha hızlı, daha donanımlı ve daha koordineli bir sistem kurmak. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, bölgesel afet yönetimi altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüreceği bildirildi.