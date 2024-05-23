Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ait aracın Ergene ilçesinde nehre atık bırakırken görüntülenmesinden 2 hafta sonra aynı belediyeye ait bir vidanjör, yağmur suyu hattına atık dökerken yakalandı.

Olay, Çorlu ilçesi Türk Gücü OSB’de meydana geldi. İddiaya göre, OSB görevlileri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait bir vidanjörün Şerefli Deresi’ne akan yağmur suyu hattına atık boşalttığını fark etti.

Olayı fotoğraflayan görevlileri durumu hemen jandarmaya ve çevre müdürlüğüne bildirdi.

Geçtiğimiz hafta da nehre atık boşaltılmıştı

Jandarma, söz konusu vidanjörle ilgili işlem başlatırken vidanjörün TESKİ’ye ait olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlatırken. Geçtiğimiz haftalarda da TESKİ vidanjörünün Ergene Nehri’ne atık boşalttığı anbean görüntülenmişti.