Tekirdağ’ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik fabrikasında çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın anı ise havadan görüntülendi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Star Hidropar Ekinplas adlı plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tamamen kontrol altına alındı. Alevlerin fabrikanın büyük bir kısmını sardığı anlar, havadan çekilen dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla alevlerin fabrikanın çevresine sıçraması engellendi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.
Fabrikanın üretim faaliyetlerinin durduğu ve büyük çaplı hasar oluştuğu belirtildi.