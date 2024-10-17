Tekirdağ’da düzenlenen "Bilmeyen Kalmasın 4" bilim şenliğinde öğrenciler deneyler yaparak eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen Bilmeyen Kalmasın 4 bilim şenliği, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler hem eğlenip hem de bilimsel deneyler yaparak keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilim şenliklerinin Tekirdağ’da devam ettiğini belirterek, "Bugün burada gençlerimizin bilimsel çalışmalarını hep birlikte göreceğiz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz ne kadar iyi yetişirse, ülkemizin gelişmişlik seviyesi o kadar yükseğe çıkacaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol da konuşmasında, önceki yıllarda gerçekleştirilen şenliklerde elde edilen deneyimlerin bu yılki etkinliği daha da zenginleştirdiğini vurguladı. Yeniyol, "2017, 2018 ve 2021 yıllarında düzenlediğimiz bilim şenliklerinde 139 atölye ve 7 seminer ile binlerce katılımcıya ulaşarak ilimizde bilimi bir kültür haline getirme yolunda önemli adımlar attık" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin açılış kurdelesi, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve öğrenciler tarafından birlikte kesildi. Ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde kurulan stantları gezerek bilimsel çalışmaları inceledi.