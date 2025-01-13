Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yıl boyunca çevre kirliliği ile mücadele kapsamında bin 499 denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu denetimlerin, şikayet üzerine ya da planlı olarak mesai saatleri içinde ve dışında yapıldığı belirtildi. Hava ve su kirliliği gibi sorunların tespit edildiği denetimlerde, 211 işletmeye toplam 91 milyon 844 bin lira idari ceza kesildi. Ayrıca çevreye verdiği zarar nedeniyle 42 tesisin faaliyeti durduruldu. 2025 yılında da denetimlerin devam edeceği belirtilerek, çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: iha